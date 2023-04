Moratti | «Vi racconto il mio primo incontro con Mourinho»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato del suocon l’attuale tecnico della Roma, JoséMassimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato a 90.com. LE PAROLE – «Ilconnon è stato in Italia. Era per conoscerlo e se devo essere sincero ho avuto un’ottima impressione perché era molto attivo, attento, molto preciso in quello che prospettava, ciò non toglie che era molto emozionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.