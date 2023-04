Monza | Rovella manda un messaggio a Mancini

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il centrocampistasegnali dopo il primo sigillo in Serie A avvenuto in occasione di Udinese-conclusasi sul 2-2

"Lo dedico al presidente Berlusconi - ha dichiarato Nicolò, riferendosi al primo gol in Serie A - che sta passando un momento complicato.è stato fondamentale per me e lo è anche ora. ...Inzaghi(3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio, Izzo, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina,, Carlos Augusto; Sensi; Caprari, Petagna. All. Palladino(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Ciurria, Sensi,, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. Allenatore: Palladino. Lecce - Sampdoria LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; ...

Rovella, Monza: «Giocare contro l'Inter è sempre difficile, ma...» Inter News 24

Milano, 14 aprile 2023 – L'Inter tornerà in campo sabato sera al Meazza alle 20.45 contro il Monza in una gara fondamentale per rincorrere la zona Champions. Dopo l'ottimo 0-2 di Lisbona in casa del ...Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Nicolò Rovella ha parlato dell'emozione provata nel segnare il primo gol personale in Serie A. Il centrocampista di proprietà della Juventus è andato a rete ...