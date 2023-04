Monza, Palladino: «L’Inter sarà agguerita, sulla salvezza…» (Di venerdì 14 aprile 2023) Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro L’Inter Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE- «L’Inter è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti da tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un Inter molto agguerrita. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro DNA. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita controRaffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE- «è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti da tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un Inter molto agguerrita. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro DNA. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

