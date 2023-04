Monza: Palladino, a San Siro vorrei fare regalo a Galliani (Di venerdì 14 aprile 2023) "Mi piacerebbe regalare dei punti ad Adriano Galliani, nella sua ex casa", spiega Raffaele Palladino, anticipando la sfida di San Siro con l'Inter, in programma domani sera. "Con Galliani ci ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) "Mi piacerebbe regalare dei punti ad Adriano, nella sua ex casa", spiega Raffaele, anticipando la sfida di Sancon l'Inter, in programma domani sera. "Conci ...

