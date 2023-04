Monza, lo stato di forma in vista dell’Inter: un solo KO (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Monza si prepara a sbarcare a San Siro, con un’Inter a caccia di riscatto in campionato dopo la bella vittoria in Champions League per 0-2 sul campo del Benfica. Andiamo ad analizzare lo stato di forma della squadra allenata da Raffaele Palladino, con un solo KO nelle ultime cinque gare disputate in Serie A. stato DI forma – Nelle ultime cinque gare disputate in campionato, il Monza di Raffaele Palladino ha sicuramente fatto vedere un buono stato di forma. Una sola, infatti, la sconfitta di questo periodo. Nel dettaglio per 0-2 contro la Lazio di Maurizio Sarri, che a sua volta sta avendo un’ottima forma in campionato. I brianzoli, oltre al sopraccitato KO, hanno raccolto sei punti. Frutto dei pareggi contro il ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilsi prepara a sbarcare a San Siro, con un’Inter a caccia di riscatto in campionato dopo la bella vittoria in Champions League per 0-2 sul campo del Benfica. Andiamo ad analizzare lodidella squadra allenata da Raffaele Palladino, con unKO nelle ultime cinque gare disputate in Serie A.DI– Nelle ultime cinque gare disputate in campionato, ildi Raffaele Palladino ha sicuramente fatto vedere un buonodi. Una sola, infatti, la sconfitta di questo periodo. Nel dettaglio per 0-2 contro la Lazio di Maurizio Sarri, che a sua volta sta avendo un’ottimain campionato. I brianzoli, oltre al sopraccitato KO, hanno raccolto sei punti. Frutto dei pareggi contro il ...

