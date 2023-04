Monza-Inter: i 26 convocati di Palladino (Di venerdì 14 aprile 2023) Raffaele Palladino ha convocato 26 giocatori biancorossi per la sfida di domani contro l’Inter. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Di Gregorio, Cragno, SorrentinoDifensori: Donati, Pablo Mari, Marlon, Caldirola, Carboni, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, IzzoCentrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Colpani, Pessina, VignatoAttaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, D’Alessandro, Ciurria SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Raffaeleha convocato 26 giocatori biancorossi per la sfida di domani contro l’. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Di Gregorio, Cragno, SorrentinoDifensori: Donati, Pablo Mari, Marlon, Caldirola, Carboni, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, IzzoCentrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Colpani, Pessina, VignatoAttaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, D’Alessandro, Ciurria SportFace.

