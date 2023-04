Monza | Colpani | «Inter? Andremo là a San Siro ad affrontarli a viso aperto»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Andrea, giocatore del, ha parlato a Sportmediaset in vista del match di domani contro l’in Serie A Andrea, giocatore del, ha parlato a Sportmediaset in vista del match con l’. LE PAROLE – «Questo gol è dedicato a Berlusconi, spero che si rimetta presto e che venga a trovarci allo stadio il prima possibile.? Sarà una partita difficilissima,là a Sanade ci giocheremo il match nella maniera migliore possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Monza, Colpani: 'Con l'Inter gara difficilissima, ma ce la giocheremo a viso aperto' - news24_inter : #InterMonza, Colpani: «Vogliamo giocarcela alla pari» - fcin1908it : Monza, Colpani: “Contro l’Inter sarà difficilissima ma giocheremo a viso aperto e…” - sportli26181512 : Monza, pari-beffa nel finale contro l'Udinese. Petagna poco lucido, Rovella sa anche segnare. Bene Colpani e Di Gre… - juanlp40 : #SerieA ???? #Fecha29 Res Finales: #Udinese 2(Sandi Lovric, Beto -p-) - #Monza 2(Andrea Colpani, Nicolo Rovella),… -

"Big Rom" dovrebbe avere al proprio fianco Correa, riecco Caprari La produzione offensiva ... Restano aperte le opzionio un ritorno di Ciurria sulla trequarti In difesa invece Marì e Izzo ...Palladino cerca una scossa e fa un triplo cambio con Antov, Dani Mota e, mentre Sarri ... A centrocampo invece il tecnico biancoceleste aumenta la fisicità con Vecino e Basic, mentre ille ...(Udinese) , al 45'+2 st Beto (Udinese), al 3 stA. () , al 11 st Rovella N. () . Ammonizioni: al 31 st Perez N. (Udinese) al 26 pt Izzo A. (), al 10 st Antov V. (), al 45'...

Colpani: "Col Monza più in alto possibile" Sport Mediaset

Andrea Colpani, giocatore del Monza, ha parlato a Sportmediaset in vista del match di domani contro l’Inter in Serie A Andrea Colpani, giocatore del Monza, ha parlato a Sportmediaset in vista del ...Il Monza ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter. Ecco l'elenco in ordine numerico: Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 ...