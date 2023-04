Monteriggioni | un cavallo corre contromano tra le macchine sulla Firenze-Siena | paura per gli automobilisti – Il video

(Di venerdì 14 aprile 2023) Unal galoppo,, tra le auto che procedono spedite in autostrada. Davanti alla scena, pericolosa e curiosa insieme, ci si sono ritrovati gliche questa mattina pervano la corsia nord della, il raccordo autostradale anche detto Palio. E se si può ironizzare sull’opportunità del nome, è perché fortunatamente non c’è stato alcun incidente. Solo tanta, per leche intorno alle 11 di venerdì 14 aprile si sono trovate davanti l’animale cheva loro incontro, sfrecciando accanto al guardrail. Nel tratto stradale, in prossimità dell’uscita per, si sono creati dei rallentamenti, e alle forze dell’ordine – polizia stradale e carabinieri – sono ...

arrivate numerosissime segnalazioni. Il cavallo, dopo alcuni metri di Autopalio è poi saltato tranquillamente nel campo adiacente dove è stato catturato dagli agenti della polizia municipale di Monteriggioni e riconsegnato al legittimo proprietario.

