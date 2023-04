Montecorvino Rovella | estrazione di litoide senza autorizzazione | denunciato imprenditore

(Di venerdì 14 aprile 2023) In data 4 aprile, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana e Acerno, coadiuvati dai tecnici del Genio civile di Salerno, hannoin stato di libertà, il legale rappresentante di una società che esercitava attività estrattiva di materialealcun titolo autorizzatorio, in località “Occiano”, in agro, del comune die posto sotto sequestro l’area di circa 3.000 mq. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCittaSalerno : #MontecorvinoRovella - Scoperta cava clandestina Leggi qui --> - salernotoday : Travolta da un cancello, ferita e soccorsa dal 118 in ospedale - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Tragedia sfiorata a Montecorvino Rovella, donna rimane schiacciata da un cancello >>… - salernonotizie : Montecorvino Rovella: donna rimane schiacciata da un cancello, in Ospedale in codice rosso - GalCollineSa : Ottavo seminario e primo work shop all’Istituto Comprensivo Statale “Romualdo Trifone” di Montecorvino Rovella, del… -

Momenti di paura oggi pomeriggio, alle 17, aquando una donna è rimasta ferita da un cancello. Ha riportato vari traumi ma non è in pericolo di vita. L'intervento Sul posto è giunta un'ambulanza medicalizzata del Vo. Pi ..."DIETA MEDITERRANEA - SANA ALIMENTAZIONE, STILI DI VITA E DISTURBI ALIMENTARI" E' il tema del doppio appuntamento in programma all'Istituto Trifone di, con il Gal Colline Salernitane . Nel pomeriggio il workshop per rappresentanza istituzioni e privato sociale, docenti, personale e famiglie, nell'ambito del progetto di ..."Dieta Mediterranea - Sana Alimentazione, Stili di Vita e Disturbi Alimentari". E' il tema del doppio appuntamento in programma oggi all'Istituto Trifone di, promosso dal Gal Colline Salernitan. Dalle ore 9.30 alle 13.30, si svolge il seminario per classi II della scuola secondaria e poi dalle 15.00 alle 17.00, il workshop per i ...

MONTECORVINO ROVELLA, COMUNALI 2023. ECCO LE LISTE ... Agenda Politica

Domani alle 12 è il termine fissato per la presentazione delle liste elettorali per le comunali del 14 e il 15 maggio prossimi.Momenti di paura oggi pomeriggio, alle 17, a Montecorvino Rovella quando una donna è rimasta ferita da un cancello. Ha riportato vari traumi ma non è in pericolo di vita. Sul posto è giunta un’ambulan ...