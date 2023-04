Montecarlo | Sinner domina il derby con Musetti In semifinale trova Rune

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - sportface2016 : +++APOTEOSI LORENZO #MUSETTI, CHE IMPRESA: BATTE NOVAK #DJOKOVIC IN RIMONTA AL TERZO SET, DOMANI A #MONTECARLO DERB… - fanpage : Un monumentale Lorenzo #Musetti batte Novak #Djokovic e vola ai quarti del #MontecarloMasters!… - NOWTV_It : C’è troppo @janniksin a Montecarlo ?? Sinner vince su Musetti e vola in semifinale al #RolexMonteCarloMasters dove d… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: +++Jannik #Sinner batte agevolmente Lorenzo #Musetti 62 62 e si qualifica per le semifinali di #Montecarlo. Terza semifi… -

Sulla strada di Sinner ci sarà il 19enne danese Holger Rune, numero 9 del mondo e sesta forza del seeding, oggi vincitore in due set contro Daniil Medvedev. Fra i due c'è solo un precedente. Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo. Nel quarto tutto italiano, il 21enne altoatesino si impone nettamente (62 62) in 1h15'. Non c'è partita fra i due. Sinner domina la situazione, Musetti mai in partita.

Tennis, Sinner implacabile: vince il derby e vola in semifinale a Montecarlo Tuttosport

MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto agilmente il derby contro Lorenzo Musetti, conquistando il pass per le semifinali del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 ...ROMA – Troppo Sinner per Musetti. Troppa solidità, troppa sostanza: geometrie, palla pesante, vincenti. Sinner vince il derby italiano di Monte Carlo e vola in semifinale, dove lo aspetta Holger Rune.