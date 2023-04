Monte - Carlo: Fritz e Rublev a gonfie vele, sfida super in semifinale (Di venerdì 14 aprile 2023) Due prestazioni eccellenti, due atti di forza contro due ostacoli tutt'altro che abbordabili. Dopo aver superato rispettivamente Stefanos Tsitsipas e Jan - Lennard Struff, Taylor Fritz e Andrey Rublev ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Due prestazioni eccellenti, due atti di forza contro due ostacoli tutt'altro che abbordabili. Dopo averato rispettivamente Stefanos Tsitsipas e Jan - Lennard Struff, Taylore Andrey...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - SuperTennisTv : ?? Magico Muso ?? Vittoria in rimonta sul n°1 del mondo Djokovic per 4-6 7-5 6-4 Sara derby ???? con Sinner per un po… - gippu1 : Lorenzo #Musetti e le spettacolari discese ardite e risalite del tennista: una settimana perdi a Marrakech da Alexa… - MuguVeron : MONTE CARLO SEMIFINALIST ?????????? - quindicizero : STREPITOSO HOLGER! ???? Holger Rune batte Daniil Medvedev in 2 set e vola in semifinale a Monte Carlo, raggiungendo… -