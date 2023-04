(Di venerdì 14 aprile 2023) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Esprimo il mio profondoper la scomparsa dellea seguito di una valanga ind'. Una terribile tragedia che portato via anche il nostro campione dello sci alpinismo Lorenzo Holzknecht, che lascia un figlio e la campagna. Lorenzo era nato in Liguria 39 anni fa ed è cresciuto a Bormio, in Valtellina. Mi unisco al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la comunità". Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilioche ricorda le tre vittime della valanga in Val di Rhemes.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Affaritaliani : 'Connessioni da pianura a montagna' Fontana: 'Lombardia smartland' - elide_muccioli : @PieroSansonetti Non occorre rivangare. La storia la conosciamo o almeno la conosco. I Lupi si trovano da ogni part… - Ecobnb_it : Un luogo magico tra le Alpi Liguri: La Fontana dell’Olmo ti invita a riscoprire la montagna -

... appuntamento con la musica di Brinella, Antonella& Ensemble, Quattro Canti, Saint John ... Amici della, Cappella Musicale, Riccardo Guella (chitarrista), Soreghina, Ukraina. ...... 'Abbiamo ristrutturato mura, castello, ladel Seicento. E rappresentiamo un baluardo per la vita della'. IL PROGETTO In estate Polino si popola di turisti e di bambini che, come ...Sottoposto ad una serie di contestazioni,aveva finito per confessare l'omicidio e l'... una volta fatto a pezzi, gettato in un dirupo diin Valcamonica dopo un primo tentativo di ...

Montagna: Fontana, 'cordoglio per guide alpine morte in Valle d'Aosta' La Nuova Sardegna

Nuovi fondi per il Piano Lombardia. La Giunta regionale ha infatti approvato uno stanziamento di ulteriori 40.102.000 euro, di cui 6 nel Milanese ...Complessivamente il Pirellone mette a disposizione dei territori oltre 40milioni di euro che serviranno a finanziare altri 239 progetti (per un totale di 38.990.000 euro) e a integrarne 3 già inseriti ...