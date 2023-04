Monopattini | parcheggi pronti in città

(Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. Pronte le nuove aree di sosta dei. Sono 102 gli stalli pianificati, di cui 48 già realizzati, ma non è escluso che aumentino di numero, dislocati in diverse aree della, oltre alle zone già previste per ilo dei mezzi a due ruote nelle piazzole dedicate ai motocicli e alle rastrelliere, perché così prevede la legge. I, se così si possono definire, saranno dunque segnalati sulla strada, con tanto di strisce bianche e cartelli, ma anche sulle App delle due società che gestiscono, dopo essersi aggiudicate il bando, la nuova flotta a disposizione. I tecnici del Comune di Bergamo, su mandato di Atb, sono dunque al lavoro da qualche giorno, maltempo permettendo, impegnati nella posa della segnaletica stradale che consentirà ai cittadini che prenderanno a noleggio un monopattino, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcomassarotto : @GianlucaCasponi @alfredoferrante Era proprio sui parcheggi il discorso 'prospettiva'. Se tutte le auto parcheggiat… - PulitiElena : @PLRCparodyTM @F_Carpano @diarioromano @romatoday @OQuotidianaBlog @MercurioPsi @ilmessaggeroit @corriereroma… - frasigno66 : @CalcioFinanza Hanno rotto i coglioni tutti, a Milano. Tutti, in primis Sala, Monguzzi, la maggioranza consiliare,… - infoitinterno : Parcheggi di interscambio a Messina, arrivano monopattini e bici a noleggio: online l’avviso - dscndt : @ramella_f Sanno solo vietare, ma non vedo interventi concreti pro sicurezza di bike e monopattini. Strade groviera… -

Il terzo: c'è una quantità sbalorditiva di rastrelliere eper mezzi a pedali. Esistono persino dei punti dove ricaricare le e - bike gratuitamente e delle aree per la sosta dei...... targa, regole più severe sui- spiega il sindaco Dario Nardella - Noi chiediamo più rigore, regole più efficaci e più sicurezza sul fronte dei'. Il sindaco di Milano, Giuseppe ...Per quanto riguarda ielettrici , per esempio, dovrebbe essere introdotto l'obbligo di ... Per quanto riguarda la sosta dei veicoli, è infine attesa una stretta contro iselvaggi . ...

Monopattini, parcheggi pronti in città BergamoNews.it

Non solo il tema del casco ma pure assicurazione, targa, regole più severe sui parcheggi -spiega il sindaco Dario Nardella- Noi chiediamo più rigore, regole più efficaci e più sicurezza sul fronte dei ...Per quanto riguarda i monopattini elettrici, per esempio ... Per quanto riguarda la sosta dei veicoli, è infine attesa una stretta contro i parcheggi selvaggi. Le modifiche definitive al codice, che ...