Monica ha difeso l’amica dalle molestie di un gruppo di rumeni | subisce un pestaggio | nessuno muove un dito

(Di venerdì 14 aprile 2023) «Prima i pugni, poi i calci… Al solo ricordo di quei minuti terribili che non finivano mai, mi si gela ancora il sangue. Stavo a terra dolorante, quegli uomini continuavano imperterriti a colpirmi… ». E’ questo il racconto, sul Corriere.it, diBizaj, 48 anni, che ha reso nota la sua disavventura. Avvenuta il sabato di Pasqua a Monfalcone (Gorizia). La donna è stata brutalmente picchiata da undi cinqueubriachi. Il motivo: aveva difesa la sua amica che il branco aveva preso di mira. «Io e lei eravamo tranquille a trascorrere la serata in un locale, finché sono entrati alticci prendendola subito pesantemente di mira… Battute sessiste, palpeggiamenti…nel locale interveniva per bloccarli, allora ho detto loro di lasciarla stare, che volevamo stare tranquille. E quegli uomini, per tutta ...

