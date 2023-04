Monaco di Baviera: Bonadio e Cobolli nelle "quali" (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono due i tennisti italiani impegnati nelle qualificazioni del "BMW Open" (ATP 250 - montepremi 562.815 euro) che si disputa sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Riccardo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono due i tennisti italiani impegnatificazioni del "BMW Open" (ATP 250 - montepremi 562.815 euro) che si disputa sui campi in terra rossa didi, in Germania. Riccardo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ondanews_it : Innovazione e sostenibilità. La Pinto srl di Polla al BAU 2023 di Monaco di Baviera dal 17 al 22 aprile -… - livetennisit : ATP 250 Monaco di Baviera: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri al via - RednewsGargano : #EuroVelo 21 da Monaco di Baviera a Santa Maria di Leuca, la #RegionePuglia sostiene la nuova rotta #ciclabile - ANSA_Motori : Prende il via con le sue cinque tappe lo Scrambler Next-Gen Tour. Pensato per la nuova generazione Scrambler Ducati… - sportface2016 : #Tennis - Come prevedibile, Matteo #Berrettini è costretto a rinunciare all'ATP 250 di Monaco di Baviera. L'entry l… -