Modena-Parma, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Modena-Parma in campo questa sera alle ore 20:30, match valido per trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Tornata che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno: la sfida nello specifico non è da meno con il Modena di Attilio Tesser e il Parma di Fabio Pecchia di fronte in una gara importantissima per la lotta in zona playoff. Padroni di casa chiamati alla vittoria per avvicinarsi alla posizione ultima per la qualificazione, mentre gli ospiti tenteranno di allungare la corsa mettendo sempre più in cassaforte la partecipazione al torneo di fine regular season. Ecco le ultime news relative al match con le probabili formazioni e la diretta tv. Modena-Parma: il momento delle due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023)in campo questa sera alle ore 20:30, match valido per trentatreesima giornata del campionato diB. Tornata che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno: la sfida nello specifico non è da meno con ildi Attilio Tesser e ildi Fabio Pecchia di fronte in una gara importantissima per la lotta in zona playoff. Padroni di casa chiamati alla vittoria per avvicinarsi alla posizione ultima per la qualificazione, mentre gli ospiti tenteranno di allungare la corsa mettendo sempre più in cassaforte la partecipazione al torneo di fine regular season. Ecco le ultime news relative al match con lee latv.: il momento delle due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Vi aspetto #MALEDETTIPACIFISTI Sabato 15 aprile ore 17 #PARMA Sabato 15 aprile ore 20.45 ROVERETO SULLA SECCHIA… - ModenaPM : #ViabilitàMO #14aprile Modifiche alla viabilità per partita di #calcio ?? #Modena #Parma inizio partita ore 20.30… - GalaFan0427 : @DavidoneRspwn Parma>Modena>>>> Reggio - DavidoneRspwn : Questa sera si torna allo stadio, Modena - Parma, ci sarà di sicuro anche la mia ex in curva ospiti. Non avete idea… - ILOVEPACALCIO : Serie B Stasera Modena-Parma, le probabili formazioni - Ilovepalermocalcio -