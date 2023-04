Modena-Parma: 25 convocati (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono 25 i calciatori convocati da Attilio Tesser per Modena – Parma, gara valida per la 33^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma venerdì 14 aprile 2023, allo stadio Alberto Braglia. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Restano 2 i calciatori indisponibili: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro) e Andrea Poli (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro). PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso. DIFENSORI: 5 Cittadini, 57 Coppolaro, 28 De Maio, 2 Ferrarini, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri. CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 27 Ionita, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 10 Tremolada. ATTACCANTI: 9 Bonfanti, 99 Diaw, 11 Falcinelli, 32 Strizzolo. Fonte articolo e foto: www.Modenacalcio.com seriea24.it: Notizie dal ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono 25 i calciatorida Attilio Tesser per, gara valida per la 33^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma venerdì 14 aprile 2023, allo stadio Alberto Braglia. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Restano 2 i calciatori indisponibili: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro) e Andrea Poli (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro). PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso. DIFENSORI: 5 Cittadini, 57 Coppolaro, 28 De Maio, 2 Ferrarini, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri. CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 27 Ionita, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 10 Tremolada. ATTACCANTI: 9 Bonfanti, 99 Diaw, 11 Falcinelli, 32 Strizzolo. Fonte articolo e foto: www.calcio.com seriea24.it: Notizie dal ...

