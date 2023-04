Mobilità docenti | i moduli da compilare e come | Guida pratica

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 14 aprile 2023) Cosa fare se si diventa docente soprannumero in una scuola? L’insegnante ha tre possibilità per avere una nuova cattedra. Negli ultimi anno lo Stato ha dato via libera a molti concorsi per la scuola in quanto il reclutamento degli insegnati in alcune zone del nostro Paese è risultato molto carente dal punto di vista numerico. Tuttavia può capitare che un docente possa essere dichiarato di fatto soprannumero. Questa tipologia di status determina delle situazioni particolari.: ida– ilovetrading.itSi diventa soprannumerari quando nella scuola di titolarità non si riesce a formare una cattedra composta da 18 ore per le relativa classe di concorso di appartenenza, neanche ricorrendo al completamento esterno attraverso la costituzione di una COE, cattedra orario ...