Mls, insulti razzisti a un avversario: squalificato per sei giornate l'attaccante Vanzeir (Di venerdì 14 aprile 2023) Brutto episodio di razzismo in Major League Soccer, dove l'attaccante dei New York Red Bulls Dante Vanzeir è stato sospeso per sei partite. Reo di aver rivolto offese razziste a Jeremy Ebobisse, attaccante del San Jose Earthquakes, è stato multato e rimosso dal gruppo squadra. Inoltre, la MLS ha annunciato che dovrà seguire sessioni di formazione e istruzione, oltre a partecipare a "programmi di pratica riparativa". "Ho commesso un errore, seguirò tutti i passaggi che mi consentiranno di crescere", ha ammesso Vanzeir. Anche il suo club si è scusato per l'accaduto. SportFace.

