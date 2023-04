Missione Juice | la sonda Esa è partita verso le lune di Giove

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il decollo previsto alle 14.15 ora italiana dallo spazioporto europeo di Kourou in testa a un razzo Ariane 5 è andato a buon fine. Il primo tentativo, ieri, era stato annullato per problemi meteo.è una delle missioni più grandi e importanti dell’ESA e ha un forte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucio22673283 : Lanciato Succo - paolabattaglia : RT @ESA_Italia: Le prossime fasi del volo della missione #ESAJuice che saranno coperte dalla diretta videohttps://www.esa.int/ESA_Multimedi… - ESA_Italia : Le prossime fasi del volo della missione #ESAJuice che saranno coperte dalla diretta videohttps://www.esa.int/ESA_M… - PaoloGr1280 : RT @ASI_spazio: Il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia commenta il lancio della sonda @ESA_JUICE e descrive le prossime fasi della missio… - ASI_spazio : Il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia commenta il lancio della sonda @ESA_JUICE e descrive le prossime fasi dell… -

AGI - È riuscito il secondo tentativo dellaeuropea: 24 ore dopo il suo rinvio per maltempo , la sonda spaziale è partita verso Giove e le sue lune ghiacciate, alla ricerca di ambienti abitabili per vita extraterrestre. Giovedì ...leggi anche Giove, pronti i pannelli solari dellaeuropeaIl rinvio diPer problemi meteorologici il lancio di, previsto alle 14:15 del 13 aprile, è stato rinviato. ......regolarmente il conto alla rovescia per il lancio del razzo che lancerà la sonda dell'Esa... responsabile di Leonardo, l'azienda italiana che ha realizzato diversi degli strumenti della, ...

Diretta: il lancio di Juice, la missione dell'Esa verso Giove Focus

Il lancio è avvenuto con un Ariane 5 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese) ed è l'inizio di un viaggio di 8 anni. Nella missione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) l'Italia ha un ruolo di ...Roma, 14 apr. (askanews) – La navetta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) è partita oggi dalla stazione spaziale europea situata nella Guyana francese per la sua ...