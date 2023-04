Missione Africa, Meloni ad Addis Abeba accolta con l’inno di Mameli e danze in suo onore (video) (Di venerdì 14 aprile 2023) Al via oggi la Missione in Africa con base in Etiopia per la premier Giorgia Meloni. La delegazione italiana è arrivata alla sede dell’Unione Africana, ad Addis Abeba nel primo pomeriggio. Ad accogliere la Meloni il Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Africana, ambasciatore Alberto Bertoni. Il premier all’aeroporto Internazionale Bole ha trovato ad attenderla il Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, che aveva già visto a Roma nel febbraio scorso. Dopo gli onori militari e la rassegna della Guardia d’onore, Meloni e il premier etiope sono rimasti a colloquio in un salone dell’aeroporto. Il premier etiope ha dato “il benvenuto al primo ministro italiano Georgia Meloni” in un tweet, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Al via oggi laincon base in Etiopia per la premier Giorgia. La delegazione italiana è arrivata alla sede dell’Unionena, adnel primo pomeriggio. Ad accogliere lail Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unionena, ambasciatore Alberto Bertoni. Il premier all’aeroporto Internazionale Bole ha trovato ad attenderla il Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, che aveva già visto a Roma nel febbraio scorso. Dopo gli onori militari e la rassegna della Guardia d’e il premier etiope sono rimasti a colloquio in un salone dell’aeroporto. Il premier etiope ha dato “il benvenuto al primo ministro italiano Georgia” in un tweet, ...

