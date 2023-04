Miriam Leone in lingerie? Tutti guardano il reggiseno ma la collana costa… (Di venerdì 14 aprile 2023) In un mondo sempre più artefatto, tra filtri social e fotoritocco, gli scatti spontanei sono ormai una rarità. Ma quando arrivano è un piacere guardarli. Miriam Leone ha voluto sposare questa filosofia senza fronzoli… per la gioia dei fan. Lo scatto in reggiseno “Stay natural come stile di vita… ma a tratti” scrive Miriam Leone su Instagram, postando uno scatto che ha mandato i follower in visibilio. L’attrice posa maliziosa con addosso solo gli slip e un reggiseno bianco. I capelli, bagnati, sono avvolti da un asciugamano, sistemato a turbante. Seduta su una sedia, tiene il braccio appoggiato sul davanzale, con la mano che sfiora delicatamente il viso. Il volto è privo di make-up e, sotto la luce della finestra, le labbra si accendono di un rosa di primavera. Una foto splendida nella ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 14 aprile 2023) In un mondo sempre più artefatto, tra filtri social e fotoritocco, gli scatti spontanei sono ormai una rarità. Ma quando arrivano è un piacere guardarli.ha voluto sposare questa filosofia senza fronzoli… per la gioia dei fan. Lo scatto in“Stay natural come stile di vita… ma a tratti” scrivesu Instagram, postando uno scatto che ha mandato i follower in visibilio. L’attrice posa maliziosa con addosso solo gli slip e unbianco. I capelli, bagnati, sono avvolti da un asciugamano, sistemato a turbante. Seduta su una sedia, tiene il braccio appoggiato sul davanzale, con la mano che sfiora delicatamente il viso. Il volto è privo di make-up e, sotto la luce della finestra, le labbra si accendono di un rosa di primavera. Una foto splendida nella ...

