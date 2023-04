Miriam Leone | il selfie in intimo e senza trucco conquista i fan | «Mai volgare | sempre più sensuale»

(Di venerdì 14 aprile 2023)sceglie la spontaneità. L'ex Miss Italia è ritornata sui social per condividere una foto che ha lasciato i fanparole:e in lingerie,ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scherzogeniale : Miriam Leone ogni quadrimestre deve rammentarci che lei si è sposata e farci partecipi dell'album di nozze - mike842016 : @Numb3rs_17 Oggi è anche il compleanno della nostra amata Miriam Leone ?? così per dire ?? - tomdemou : Tanti auguri a @pisto_gol , Nicola Berti, Miriam Leone, tanti auguri a me e soprattutto a Elvis Abbruscato! - lady_m_97 : RT @DiegoASR86: Buon compleanno Miriam Leone - michael21963300 : RT @DiegoASR86: Buon compleanno Miriam Leone -

In un mondo sempre più artefatto, tra filtri social e fotoritocco, gli scatti spontanei sono ormai una rarità. Ma quando arrivano è un piacere guardarli.ha voluto sposare questa filosofia senza fronzoli per la gioia dei fan. Lo scatto in reggiseno "Stay natural come stile di vita ma a tratti" scrivesu Instagram, postando ...Infatti, tante donne dello spettacolo hanno optato per un taglio più corto e sbarazzino: da Chiara Ferragni , a, senza dimenticare Vanessa Incontrada , sono tante le star che hanno ...Qual è il colore di tendenza che sfoggeremo in primavera e in estate Per essere sempre alla moda non lasciamoci scappare questa nuance che ha conquistato anche la bellissima attrice. Rende il viso più luminoso, giovane ed è perfetto ad ogni età. Vediamo di quale colore si tratta. Con l'inizio della primavera torna anche il desiderio di cambiare la nostra immagine . ...

Miriam Leone in lingerie Tutti guardano il reggiseno ma la collana costa... Lookdavip

Miriam Leone sceglie la spontaneità. L'ex Miss Italia è ritornata sui social per condividere una foto che ha lasciato i fan senza parole: senza trucco e in lingerie, Miriam Leone ha detto addio ad ...Miriam Leone, compleanno compleanno pieno di salute per l'attrice come dimostra l'attrice dagli scatti postati sul web.