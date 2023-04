Minuetto di Mia Martini compie 50 anni | arriva “Il giorno dopo” rimasterizzato

(Di venerdì 14 aprile 2023) “” di MIA50! Una delle più belle canzoni italiane, scritte da Dario Baldan Bembo e con le parole di Franco Califano e arrangiamento e direzione orchestrale del Maestro Natale Massara, il 25 maggio festeggia 50dalla sua pubblicazione. Era il 1973 quando usciva per la Dischi Ricordi “IL”, l’album che contiene il brano capolavoro di una delle artiste più rappresentative della storia della musica italiana. Ora, il 26 maggio, BMG pubblica “Il– 50thversary Edition – Remastered 2023”, la versione dell’album rimasterizzata dai nastri originali a 24 bit – 192 Khz, per festeggiare, il, i 50del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioSubasio : Mia Martini: 'Minuetto' ha 50 anni. Arriva l'album 'Il giorno dopo' new version - mengoniana87 : RT @SocialArtistOF2: #Minuetto di MIA MARTINI compie 50 anni! Una delle più belle canzoni italiane il 25 maggio festeggia 50 anni dalla su… - ariannaquaia : RT @SocialArtistOF2: #Minuetto di MIA MARTINI compie 50 anni! Una delle più belle canzoni italiane il 25 maggio festeggia 50 anni dalla su… - crotoneok : ? Mia Martini, 'Minuetto' compie 50 anni: disponibile una 'Anniversary Edition' - robertina19899 : RT @SocialArtistOF2: #Minuetto di MIA MARTINI compie 50 anni! Una delle più belle canzoni italiane il 25 maggio festeggia 50 anni dalla su… -

...Ma quale amore 2 Picnic (Your Song) 3 Il guerriero 4 Bolero 5 Dimmelo tu 67 Mi piace 8 La malattia 9 Tu sei così 10 La discoteca 11 Signora 12 Dove il cielo va a finire Scheda artista:...Suoi brani per Ornella Vanoni come La musica è finita, Una ragione di più; perMartini, La nevicata del '56 ; Mina Amanti di valore ; Peppino Di Capri Un grande amore e niente più ; o ...... continuando: 'Franco ci ha regalato, tra le varie cose, il testo di una delle canzoni diMartini più belle in assoluto, che è stata musicata da Dario Baldan Bembo, che è'. Fatta tale ...

Mia Martini: "Minuetto" ha 50 anni. Arriva l'album "Il giorno dopo ... Radio Subasio

'Minuetto' di Mia Martini, scritta da Dario Baldan Bembo, con le parole di Franco Califano e arrangiamento e direzione orchestrale del Maestro Natale ...