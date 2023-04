Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming finale play-in NBA 2022/2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, match valido per la finale dei play-in di NBA 2022/2023. Ultima chiamata per i play off. I Timberwolves hanno perso ai supplementari la sfida contro i più quotati Lakers e ora provano a riscattarsi contro i Thunder, capaci di estromettere i Pelicans. Impegno non facile per Towns e compagni, che sfideranno una franchigia in gran forma e in grado di poter contare su due talenti come Gilgeous-Alexander e Giddey. La palla a due è prevista per stanotte, tra venerdì 14 e sabato 15 aprile alle ore 03:30. diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV la gara tra, match valido per ladei-in di NBA. Ultima chiamata per ioff. Ihanno perso ai supplementari la sfida contro i più quotati Lakers e ora provano a riscattarsi contro i, capaci di estromettere i Pelicans. Impegno non facile per Towns e compagni, che sfideranno una franchigia in gran forma e in grado di poter contare su due talenti come Gilgeous-Alexander e Giddey. La palla a due è prevista per, tra venerdì 14 e sabato 15 aprile alle ore 03:30.TV su Sky Sport NBA e insu ...

