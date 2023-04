Ministra Esteri tedesca: in Cina diritti umani sempre più ridotti (Di venerdì 14 aprile 2023) La Ministra degli Esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, in visita a Pechino ha denunciato una contrazione dei diritti umani in Cina, al termine di un incontro con l'omologo cinese Qin Gang. "Ho ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladegli, la verde Annalena Baerbock, in visita a Pechino ha denunciato una contrazione deiin, al termine di un incontro con l'omologo cinese Qin Gang. "Ho ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chinafiles : Allerta dalla #Cina per la possibile caduta di rottami di missili nelle acque a nordest di #Taiwan, la visita a… - CattedraRosmini : Ieri la ministra degli esteri tedesca Baerbock è andata a Pechino per dissipare l’ennesima conferma di un’Europa no… - estero24hnews : @estero24hnews #NEW La Ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha affermato che l'Europa non dovrebbe ig… - pfvalentino : - taiwan_ita : Fonti: - ????????( -