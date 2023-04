Mina e Blanco, ascolta il duetto: “Un onore, lei molto moderna” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il nuovo album di Blanco, Innamorato, è finalmente uscito e il brano più atteso dai fan è senza dubbio quello in collaborazione con Mina. 20 anni lui, 83 anni lei: Blanco e Mina hanno inciso insieme Un Briciolo Di Allegria descritto come “un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo”. Nel video la cantante ovviamente non compare, ma si intravede una donna con una lunga treccia sullo sfondo. Il video di Un Briciolo Di Allegria è stato diretto da Simone Peluso ed è un chiaro omaggio ai film noir in bianco e nero con atmosfere hitchcockiane. È stato girato a Villa Augusta ad Ariccia, in provincia di Roma. “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 aprile 2023) Il nuovo album di, Innamorato, è finalmente uscito e il brano più atteso dai fan è senza dubbio quello in collaborazione con. 20 anni lui, 83 anni lei:hanno inciso insieme Un Briciolo Di Allegria descritto come “un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo”. Nel video la cantante ovviamente non compare, ma si intravede una donna con una lunga treccia sullo sfondo. Il video di Un Briciolo Di Allegria è stato diretto da Simone Peluso ed è un chiaro omaggio ai film noir in bianco e nero con atmosfere hitchcockiane. È stato girato a Villa Augusta ad Ariccia, in provincia di Roma. “Sono veramente felice di questo, per me è un grandeè la regina della musica italiana e la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : volevano tutti il flop di blanco totalmente no sense perché se uno spacca troppo va buttato giù per forza, invece h… - ssanderlei : BLANCO, Mina - Un Briciolo Di Allegria (Testo) @ssanderlei #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok - infoitcultura : Un briciolo di allegria Blanco Mina testo e significato canzone - BITCHYFit : Mina e Blanco, ascolta il duetto: “Un onore, lei molto moderna” - selenalexhugme : RT @chiamamematto: volevano tutti il flop di blanco totalmente no sense perché se uno spacca troppo va buttato giù per forza, invece ha fat… -