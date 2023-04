‘M’illumino d’azzurro’, luce al Colonnato del Plebiscito (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue l’iniziativa ‘M’illumino d’azzurro’ voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare la cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici nell’ambito dei festeggiamenti per il Calcio Napoli. È il Colonnato di Piazza Plebiscito, ad essere illuminato d’azzurro questa sera dopo che, nei giorni scorsi, con la Fontana del Nettuno in piazza Municipio, il Castel dell’Ovo e la sede della Marina Militare in via Acton aveva preso il via la suggestiva campagna. Si proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori siti e monumenti, anche in collaborazione con altre istituzioni e strutture alberghiere che intendono aderire all’iniziativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue l’iniziativavoluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare la cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici nell’ambito dei festeggiamenti per il Calcio Napoli. È ildi Piazza, ad essere illuminato d’azzurro questa sera dopo che, nei giorni scorsi, con la Fontana del Nettuno in piazza Municipio, il Castel dell’Ovo e la sede della Marina Militare in via Acton aveva preso il via la suggestiva campagna. Si proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori siti e monumenti, anche in collaborazione con altre istituzioni e strutture alberghiere che intendono aderire all’iniziativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneNapoli : Il Sindaco @GaeManfredi lancia 'M'illumino d'azzurro'. Al via da stasera con la Fontana del Nettuno e il Castel del… - spagnuolo_mara : RT @Napolikeit: M'illumino d'azzurro, la Fontana del Nettuno e il Castel dell'Ovo per lo scudetto #napoli - giuseppespasian : Napoli, parte ‘M’illumino d’azzurro' - rnaudmeunier : RT @ComuneNapoli: Il Sindaco @GaeManfredi lancia 'M'illumino d'azzurro'. Al via da stasera con la Fontana del Nettuno e il Castel dell'Ovo… - Francesca_Only : RT @ComuneNapoli: Il Sindaco @GaeManfredi lancia 'M'illumino d'azzurro'. Al via da stasera con la Fontana del Nettuno e il Castel dell'Ovo… -

Napoli s'illumina d'azzurro, non solo i monumenti, ora tutti vogliono le luci Napoli . Continua la campagna 'M'illumino d'azzurro' l'iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini 'a gioire dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo', con l'... Napoli verso lo scudetto, una luce azzurra illumina i monumenti della città L'idea è venuta al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha lanciato l'iniziativa "M'illumino d'azzurro" con l'intento di sensibilizzare i cittadini a festeggiare i successi del calcio Napoli ... Calcio: Napoli, al via 'M'illumino d'azzurro' Ha preso il via stasera 'M'illumino d'azzurro' l'iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini "a gioire dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo", con l'... Napoli . Continua la campagna '' l'iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini 'a gioire dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo', con l'...L'idea è venuta al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha lanciato l'iniziativa "" con l'intento di sensibilizzare i cittadini a festeggiare i successi del calcio Napoli ...Ha preso il via stasera '' l'iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini "a gioire dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo", con l'...