Millie Bobby Brown di Stranger Things incontra i fan a Milano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Saranno ventiquattro ore incredibili che gli appassionati italiani dinon scorderanno tanto facilmente. Una giornata esclusiva a tu per tu con Millie, l’attrice britannica interprete di Undici (uno dei protagonisti più amati della serie), che venerdì 28 aprile farà tappa all’Alcatraz diperre dal vivo i fan più fortunati.Non occorrerà intraprendere un pericoloso viaggio nel Sottosopra, né serviranno misteriosi poteri telecinetici. La celebre venue milanese, infatti, ospiterà la giornata-eventoDay – With Millie, un appuntamento totalmente a misura di fan, realizzato da Kebi e Kinetic Vibe. Dalla mattina fino alla sera, tutti gli appassionati presenti all’appuntamento potranno realizzare il sogno di conoscere dal ...

Di Elisa Sirtori - 14 Aprile 2023