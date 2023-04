Mille miglia 2023 | al via per la prima volta un veicolo a guida autonoma

(Di venerdì 14 aprile 2023) "1000-MAD” (1000Autonomous Drive) il progetto del Politecnico di Milano rappresenta lasperimentazione al mondo di veicoli autonomi su strade pubbliche “Per la, a prendere il via nella manifestazione 1000, un evento che incarna la storia dell’automobilismo mondiale, sarà una auto, un simbolo del futuro”. Lo comunica l’organizzazione. Denominato “1000-MAD” (1000Autonomous Drive) il progetto del Politecnico di Milano rappresenta lasperimentazione al mondo di veicoli autonomi su strade pubbliche, con un percorso di estensione di più di 1500 km e con una finestra temporale di oltre 12 mesi. 1000-MAD è una iniziativa che mira a far crescere le competenze tecniche dell’Industria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : Alla #MilleMiglia 2023 parteciperà una #Maserati MC20 Cielo a guida autonoma - luchignolo80 : @capuanogio Che l'arbitraggio fosse scadente si vedeva lontano mille miglia ma a maggior ragione bisognava mantener… - PorcuVirgilio : @AnonimA_Io72 @repubblica Puzza di bugia lontana mille miglia!!! Ajo!!!! - GiovanniBarbuti : @SMaurizi Questa storia puzza di manipolazione orchestrata lontano mille miglia - Triliason : @MissDemoniaka chiunque abbia un minimo di decenza estetica starebbe lontano mille miglia da queste cose che chiami… -

La svolta storica Per la prima volta nella quasi centenaria storia della, l'edizione del 2023 vedrà una novità assoluta e rivoluzionaria che fonda la tradizione e il passato della competizione con le grandi innovazioni del futuro automobilistico: la Maserati ...... una Tappa della Adriatica Ionica Race, una tappa del 45° Giro d'Italia Under 23, dal passaggio della '' e dalle due giornate organizzate in occasione del 'Jova Beach party' che hanno ...Dal primo Campionato del mondo per vetture Grand Prix del 1925, passando per lae la 24 ore di Le Mans , la Casa di Arese iniziò a dominare il palcoscenico mondiale delle competizioni ...

Mille Miglia 2023: al via una Maserati MC20 Cielo autonoma | FP FormulaPassion.it

(Adnkronos) - "Per la prima volta, a prendere il via nella manifestazione 1000 Miglia 2023, un evento che incarna la storia dell’automobilismo mondiale, sarà una auto autonoma, un simbolo del futuro".Per la prima volta nella quasi centenaria storia della Mille Miglia, l’edizione del 2023 vedrà una novità assoluta e rivoluzionaria che fonda la tradizione e il passato della competizione con le ...