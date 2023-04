Milano, un bimbo di 5 anni urta un’anziana che cade e muore: ora il padre rischia di dover pagare un maxi-risarcimento (Di venerdì 14 aprile 2023) A Milano, una signora di 87 anni è morta dopo essere stata urtata per sbaglio dalla bici di un bambino di 5 anni. Il piccolo – racconta oggi il Corriere – stava imparando a usare la sua nuova bici senza rotelle in un parco della città. A un certo punto, ha perso il controllo del mezzo e – nonostante andasse molto piano – ha urtato una signora anziana che passeggiava nelle vicinanze. L’87enne ha provato ad aggrapparsi al bastone senza successo, ha perso l’equilibrio ed è caduta battendo la testa. In un primo momento, non sembrava essere successo nulla di grave. Il padre del bambino ha convinto l’anziana – ancora cosciente – a farsi portare in ambulanza al pronto soccorso. Di lì a poco, però, la donna ha perso conoscenza ed è morta in ospedale. Dalle prime ricostruzioni, sembra ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) A, una signora di 87è morta dopo essere statata per sbaglio dalla bici di un bambino di 5. Il piccolo – racconta oggi il Corriere – stava imparando a usare la sua nuova bici senza rotelle in un parco della città. A un certo punto, ha perso il controllo del mezzo e – nonostante andasse molto piano – hato una signora anziana che passeggiava nelle vicinanze. L’87enne ha provato ad aggrapparsi al bastone senza successo, ha perso l’equilibrio ed è caduta battendo la testa. In un primo momento, non sembrava essere successo nulla di grave. Ildel bambino ha convinto l’anziana – ancora cosciente – a farsi portare in ambulanza al pronto soccorso. Di lì a poco, però, la donna ha perso conoscenza ed è morta in ospedale. Dalle prime ricostruzioni, sembra ...

