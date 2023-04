Milano, per la statua di Vittorio Emanuele II imbrattata dagli attivisti ambientalisti “sarà necessario un restauro” (Di venerdì 14 aprile 2023) Un intervento di restauro che richiederà “oneri maggiori a carico della collettività”: la statua equestre di Vittorio Emanuele II, che domina nel centro di piazza Duomo a Milano, non sarà ripulita tanto facilmente dalla vernice con cui gli attivisti di Ultima generazione l’hanno imbrattata il 9 marzo scorso. Il tutto perché, questa volta, la vernice colorata utilizzata per compiere azioni di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico non sembra essere idrosolubile. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva chiesto dopo l’atto dimostrativo una relazione alla sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, Emanuela Carpani, sulle possibili conseguenze del danneggiamento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Un intervento diche richiederà “oneri maggiori a carico della collettività”: laequestre diII, che domina nel centro di piazza Duomo a, nonripulita tanto facilmente dalla vernice con cui glidi Ultima generazione l’hannoil 9 marzo scorso. Il tutto perché, questa volta, la vernice colorata utilizzata per compiere azioni di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico non sembra essere idrosolubile. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva chiesto dopo l’atto dimostrativo una relazione alla sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di, Emanuela Carpani, sulle possibili conseguenze del danneggiamento della ...

