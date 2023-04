Milano e i suoi mercati rionali: profumi e colori del territorio (Di venerdì 14 aprile 2023) Life&People.it Milano non e? solo la metropoli cosmopolita del Salone del Mobile, della fashion week, della borsa, di Citylife. Per chi vive la città ogni giorno, emerge soprattutto lo stile di vita dei quartieri. Lifestyle riconoscibile nelle signore che attraversano il centro in bicicletta, e non elettrica, nei caffe? di quartiere al mattino dove le mamme con i cani si fermano a chiacchierare, nelle serate a cena nei ristoranti conosciuti e familiari, nei fine settimana in montagna di inverno, al mare in estate. I milanesi della domenica sera a casa, avvolti nella quotidianita? di una nuova settimana che avra? inizio. Milano e? i suoi mercati rionali e la zona che li ospita un condensato di profumi e colori del territorio. I ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 14 aprile 2023) Life&People.itnon e? solo la metropoli cosmopolita del Salone del Mobile, della fashion week, della borsa, di Citylife. Per chi vive la città ogni giorno, emerge soprattutto lo stile di vita dei quartieri. Lifestyle riconoscibile nelle signore che attraversano il centro in bicicletta, e non elettrica, nei caffe? di quartiere al mattino dove le mamme con i cani si fermano a chiacchierare, nelle serate a cena nei ristoranti conosciuti e familiari, nei fine settimana in montagna di inverno, al mare in estate. I milanesi della domenica sera a casa, avvolti nella quotidianita? di una nuova settimana che avra? inizio.e? ie la zona che li ospita un condensato didel. I ...

