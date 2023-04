Milano-Cortina: M5S, 'costi da aggiornare, il rischio è remake disastro Italia 90' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - “È notizia di oggi che il fabbisogno finanziario per Milano-Cortina risulta da aggiornare, in quanto i prezzi dei materiali e delle forniture energetiche sarebbero aumentati sensibilmente in questo lasso di tempo. Sul territorio si spendono circa 36 milioni di euro per alloggi olimpici usa e getta. Ci sembra che, come al solito, tra governo e regione Veneto vi sia un approccio poco attento alla sostenibilità ambientale e la propensione ad uno sperpero economico di cui i cittadini veneti e Italiani potrebbero fare a meno”. Così i parlamentari veneti M5S Barbara Guidolin ed Enrico Cappelletti, insieme alla consigliera regionale M5S Erika Baldin. “Premesso che di base non siamo assolutamente contrari alle Olimpiadi, le quali se gestite bene possono rappresentare un'occasione di rilancio per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - “È notizia di oggi che il fabbisogno finanziario perrisulta da, in quanto i prezzi dei materiali e delle forniture energetiche sarebbero aumentati sensibilmente in questo lasso di tempo. Sul territorio si spendono circa 36 milioni di euro per alloggi olimpici usa e getta. Ci sembra che, come al solito, tra governo e regione Veneto vi sia un approccio poco attento alla sostenibilità ambientale e la propensione ad uno sperpero economico di cui i cittadini veneti eni potrebbero fare a meno”. Così i parlamentari veneti M5S Barbara Guidolin ed Enrico Cappelletti, insieme alla consigliera regionale M5S Erika Baldin. “Premesso che di base non siamo assolutamente contrari alle Olimpiadi, le quali se gestite bene possono rappresentare un'occasione di rilancio per ...

