Milano-Casalmaggiore in tv | data | orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tutto pronto per Vero-Trasportipesanti, partita valevole per il primo turno deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, terze in regular season, scendono sul campo di casa per conquistare la vittoria ed iniziare con il piede giusto questa nuova fase. La formazione di Andrea Pistola, sesta nella stagione regolare, proverà però a ribaltare il pronostico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 16 aprile all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in-1...