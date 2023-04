Milano, blitz di Extinction Rebellion alla sede Rai: «Basta greenwashing, fuori il fossile dalla tv pubblica» (Di venerdì 14 aprile 2023) «Basta Eni, Basta greenwashing. fuori il fossile dalla tv pubblica». Extinction Rebellion lancia l’ennesimo messaggio di protesta ai dirigenti della Rai. Ieri sera un gruppo di attivisti ha fatto visita alla sede milanese dell’azienda, attaccando manifesti sulle vetrate e lasciando alcune scritte davanti all’ingresso. Il messaggio è chiaro: spingere la Rai a prendere posizione sulle politiche climatiche limitando la presenza di alcuni sponsor definiti «ingombranti». Il riferimento è soprattutto a Eni, che secondo le stime di Greenpeace è la prima azienda italiana per emissioni inquinanti. «Anche se non esiste una lista pubblica delle aziende che pagano la RAI per farsi pubblicità, ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) «Eni,iltv».lancia l’ennesimo messaggio di protesta ai dirigenti della Rai. Ieri sera un gruppo di attivisti ha fatto visitamilanese dell’azienda, attaccando manifesti sulle vetrate e lasciando alcune scritte davanti all’ingresso. Il messaggio è chiaro: spingere la Rai a prendere posizione sulle politiche climatiche limitando la presenza di alcuni sponsor definiti «ingombranti». Il riferimento è soprattutto a Eni, che secondo le stime di Greenpeace è la prima azienda italiana per emissioni inquinanti. «Anche se non esiste una listadelle aziende che pagano la RAI per farsi pubblicità, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Gli attivisti di Extinction Rebellion la scorsa notte hanno attaccato manifesti sulle vetrate della sede di Rai Pub… - Dimsuonosoft : Blitz di Extinction Rebellion a #Milano, la scorsa notte hanno attaccato manifesti sulle vetrate della sede di Rai… - WCCJ23 : RT @andytuit: ''“No #Eni in tv, no #greenwashing”: blitz notturno degli attivisti ambientali alla sede Rai Pubblicità di Milano – Video' h… - andytuit : ''“No #Eni in tv, no #greenwashing”: blitz notturno degli attivisti ambientali alla sede Rai Pubblicità di Milano –… - burberoatratti : RT @Open_gol: Un gruppo di attivisti climatici ha affisso alcuni manifesti all'ingresso dell'edificio: «È ora che la Rai faccia la sua part… -