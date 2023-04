Milano, bimbo di 5 anni in bici urta anziana che cade e muore: indagato il padre (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Un bimbo di 5 anni ha urtato con la sua bicicletta un’anziana 87enne che, cadendo, ha battuto la testa ed è morta. La tragedia, riportata dal ‘Corriere della Sera’, è avvenuta lo scorso mese di marzo in un parco pubblico di Milano. Il bambino era in compagnia del padre e stava imparando ad andare in bicicletta senza l’ausilio delle rotelle. Nei suoi tentativi, ha incrociato più volte la signora in compagnia di una sua amica, ma ad un certo punto ha perso il controllo della bici e, per quanto a modesta velocità, è finito contro l’87enne. L’anziana si è aggrappata al suo bastone, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra battendo la testa. Lì per lì (come spesso nei trauma cranici) ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Undi 5hato con la suacletta un’87enne che,ndo, ha battuto la testa ed è morta. La tragedia, riportata dal ‘Corriere della Sera’, è avvenuta lo scorso mese di marzo in un parco pubblico di. Il bambino era in compagnia dele stava imparando ad andare incletta senza l’ausilio delle rotelle. Nei suoi tentativi, ha incrociato più volte la signora in compagnia di una sua amica, ma ad un certo punto ha perso il controllo dellae, per quanto a modesta velocità, è finito contro l’87enne. L’si è aggrappata al suo bastone, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra battendo la testa. Lì per lì (come spesso nei trauma cranici) ...

