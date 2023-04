(Di venerdì 14 aprile 2023) Una signora anziana è morta a causa dell’urto con una bici condotta da un bambino di. È successo a marzo in un giardino pubblico di, dove il piccolo stava imparando a pedalare senza le rotelle sotto la guida del papà: secondo il racconto a caldo del genitore, ha perso il controllo della bici finendo contro una signora di 87. Seppur avvenuto a una velocità modesta, l’urto è bastato a far perdere l’equilibrio alla donna, che è caduta al suolo battendo la testa. A quanto riferisce il Corriere della Sera, in un primo momento la signora non sembrava aver riportato d: poi, all’improvviso, ha perso conoscenza ed è morta dopo il ricovero in ospedale. Ora ildel bambino èper: la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Milano, 87enne muore urtata da un bimbo di cinque anni in bicicletta: il padre è indagato per omicidio colposo https:/… - fattoquotidiano : Milano, 87enne muore urtata da un bimbo di cinque anni in bicicletta: il padre è indagato per omicidio colposo - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un padre stava insegnando al proprio figlio di 5 anni ad andare in bici senza rotelle in un parco pubblico. Quello che poteva… - Trendolizer : Milano, bimbo di 5 anni in bici investe 87enne che muore: il padre accusato di omicidio colposo… - bizcommunityit : Bambino di 5 anni in bici fa cadere una donna 87enne che muore poco dopo: papà accusato di omicidio colposo -

, bimbo in bici provoca la morte di una: padre indagato Una tragedia maturata in circostanze che lasciano l'amaro in bocca. E con conseguenze che impatteranno sulla vita di tutti i ...commenta A, un bimbo di 5 anni ha investito accidentalmente una donna di 87 anni mentre giocava con la ... l'e una sua amica. Il bimbo ha perso il controllo della bici e, seppur a ...La procura di, racconta il Corriere della Sera, per legge è costretta a porre in capo al ... La donna, una, stava passeggiando con una sua amica e il bambino in bici le era finito contro.

Milano, bimbo in bici investe 87enne che muore: il padre accusato TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...