Milan | turnover per Bologna

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ilsta preparando la trasferta die Pioli starebbe pensando a un grossoin vista del ritorno contro il Napoli Ilsta preparando la trasferta die Pioli starebbe pensando a un grossoin vista del ritorno contro il Napoli. I rossoneri potrebbero cambiare tanto e l’unica conferma potrebbe essere quella di Maignan. In campo Origi, Rebic e De Ketelaere per dare respiro ai big in attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Match ovviamente caratterizzato dal massicciodel, che guarda già al ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli. Secondo i bookmakers, la squadra di Pioli scenderà comunque in ......GETTY IlSolo oggi Spalletti deciderà chi e quanti potranno riposare in vista della sfida di martedì. Di sicuro giocheranno Kim in difesa e Anguissa a centrocampo, visto che col...... a Piacenza , fece ricorso a un maxi. Dentro tutte le riserve, fuori i titolare che avrebbero giocato all' Old Trafford . Scelta che pagò in Champions (che ilvinse ai rigori), meno in ...

Bologna-Milan, Pioli valuta un maxi turnover: 10 cambi rispetto all'andata con il Napoli Sky Sport

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dall’ultima vittoria contro ... si preparano ora a scendere in campo contro il Bologna per la trentesima giornata di Serie A. Tanto turnover per Pioli in vista della ...Spalletti preserva la squadra in vista del ritorno di Champions. Festa scudetto, riunione per garantire la sicurezza ...