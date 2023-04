Milan, nuova concorrente per Brahim Diaz (Di venerdì 14 aprile 2023) Nelle ultime partite Brahim Diaz si sta portando il Milan sulle spalle con le sue giocate e sul mercato spunta un’altra concorrente per i rossoneri Nelle ultime partite Brahim Diaz si sta portando il Milan sulle spalle con le sue giocate e sul mercato spunta un’altra concorrente per i rossoneri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino lo spagnolo. Il Real Madrid chiede 25 milioni. Gli ottimi rapporti tra il Milan e i Blancos potrebbero agevolare le trattative, ma attenzione alla Premier. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Nelle ultime partitesi sta portando ilsulle spalle con le sue giocate e sul mercato spunta un’altraper i rossoneri Nelle ultime partitesi sta portando ilsulle spalle con le sue giocate e sul mercato spunta un’altraper i rossoneri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino lo spagnolo. Il Real Madrid chiede 25 milioni. Gli ottimi rapporti tra ile i Blancos potrebbero agevolare le trattative, ma attenzione alla Premier. L'articolo proviene da Calcio News 24.

