(Di venerdì 14 aprile 2023)di New, Bill de Blasio, ha espresso la sua indignazione per l’di Kovacs durante la partitadi Champions League. La partitadi Champions League è stata segnata da unche ha fatto discutere per i suoi errori clamorosi. Tra i tanti che hanno espresso il proprio disappunto c’è anchedi New, Bill de Blasio, originario di Sant’Agata de Goti e grande appassionato di calcio. In un’intervista alla Rai, de Blasio aveva già manifestato la sua fede per la maglia azzurra del, salutando gli italiani con un “Forza, la squadra vincente”. Dopo la partita, de Blasio ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - napolipiucom : Milan-Napoli, l'ex sindaco di New York: 'Arbitraggio scorretto, mai visto nulla di simile' #BilldeBlasio… - nikononbellic : RT @acsofferenza: napoli - milan minuto 92 2-0 ma c’è chi vuole ancora dire la sua.. -

Il presidente del, Aurelio De Laurentiis , finisce sotto scorta . Secondo quanto si è appreso, la misura è ... Contro ilgli ultrà in silenzio: ecco perché Nell'ultima partita di campionato ...ZanettiCLASSIFICA SERIE A:punti 74, Lazio 58, Roma 53,52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus** 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli* 32, ...Il provvedimento, come riporta Ansa , è stato adottato dalla prefettura diin seguito alle tensioni con una parte degli ultras nell'ultima partita di campionato in casa contro il. Il ...

De Laurentiis su Milan-Napoli: 'Noi siamo contro la Uefa, questo è il calcio' Calciomercato.com

Milan-Napoli di Champions League ha regalato spettacolo. Il match di San Siro è finito sul risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, vittoriosi grazie ad una rete di Ismael Bennacer… Leggi ...Scorta per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ... Nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti ...