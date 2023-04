Milan-Napoli | i tifosi | «L’arbitraggio ci ha danneggiato | chiediamo…»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il comunicato pubblicato daidelsull’andata dei quarti di finale di Champions League contro ildelhanno aperto una class action contro la Uefa dopo la sconfitta contro il. PAROLE – «Sono stati violati i principi di lealtà sportiva. Siamo pronti a una class action per chiedere 150 milioni di euro di danni alla Uefa, a Ceferin a Marchetti.dell’altra sera a San Siro rischia di spezzare un sogno di una intera città, danneggia milioni diche da sempre sono innamorati di questo sport e che ingenuamente sostengono migliaia di euro di costi per stare vicini alla squadra del cuore. La Uefa non può trattaree ilin questa maniera». L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - sebsa04 : @emilan46 Ma il milan deve rimpiangere comunque che ha giocato 15 minuti in più senza creare nulla anzi ringraziate… - sebsa04 : @emilan46 Ma fatto dove emil ,il milan ha fatto parecchi falli il napoletano medio grida al complotto è un ebete ,s… -

La 30/a giornata di serie A mette di fronte il, molto vicino allo scudetto, e il Verona, alla disperata ricerca della salvezza. Per gli ... Ilva a Bologna per cercare una vittoria ...Ilcerca i tre punti che varrebbero un altro piccolo passo verso lo scudetto, in attesa del ritorno di Champions proprio contro il: al 'Maradona', contro il Verona in piena zona ...Volevano offendere, insultare, riproponendo in forma testuale un antico tormentone offensivo nei confronti dei sostenitori del. Solo che, inconsapevolmente, i tifosi delhanno fatto un ...

Il Napoli ritrova Osimhen. Ma quanti dubbi per il ritorno col Milan La Gazzetta dello Sport

Lo staff medico è ancora prudente ma la sensazione è che Osimhen, seppur non al meglio e non per tutta la gara, sarà a disposizione di Spalletti contro il Milan di Pioli Napoli… Leggi ...il Napoli A Bologna confermato solo il portiere. Mentre il resto della formazione sarà totalmente rivoluzionato. Un Milan-2 totale, riporta la Gazzetta dello sport. Vediamo allora situazione e ...