Milan-Napoli | Capello | “È stata una vera sfida internazionale”

Colall'orizzonte Spalletti potrebbe optare per qualche cambio di formazione col Verona per preservare i protagonisti di martedì. Non tutti, chiaro, ma molti sì. Per questo, ad esempio, dovrebbero ...Ormai non ci sono più dubbi: Victor Osimhen ha recuperato e col, martedì, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ci sarà. Non solo. Il nigeriano, pienamente disponibile, può esserci già domani contro il Verona come anticipato questa mattina ......quali scelte Luciano Spalletti farà per domani contro il Verona tenendo conto che dopo illa ... Ostigard e Elmas La posizione di classifica dà serenità al, ma le squalifiche di Kim ed ...

Kovacs bocciato dall'Uefa dopo Milan-Napoli: non arbitrerà più in Europa ilmattino.it

Sabato alle 15 il Milan farà visita al Bologna. I padroni di casa dopo la vittoria di Bergamo occupano attualmente l’ottavo posto, a una sola lunghezza dalla Juventus.Gli uomini di Pioli, galvanizzati ...Victor Osimhen ha definitivamente recuperato dall’infortunio muscolare di tre settimane fa che gli ha impedito di prendere parte alle sfide contro il Milan. L’attaccante nigeriano già ieri aveva svolt ...