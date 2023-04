Milan-Napoli, arriva il Daspo per quattro tifosi rossoneri (Di venerdì 14 aprile 2023) Secondo quanto riportato da Repubblica, durante Milan-Napoli quattro tifosi rossoneri avrebbero ricevuto i Daspo. Mercoledì 12 aprile è andata in scena la sfida di Champions … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 aprile 2023) Secondo quanto riportato da Repubblica, duranteavrebbero ricevuto i. Mercoledì 12 aprile è andata in scena la sfida di Champions … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - mcuheartx : cazzo pensiero di elevatissima caratura considerato che l’inter è già in semifinale e l’altra semifinalista che aff… - claudiodm_ : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Milan - #Napoli , bocciatura per #Kovacs : non arbitrerà più in stagione ??Le decisione della #UEFA ??????? #LBDV #… -