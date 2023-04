Milan | Maignan ancora parate decisive | Vieri lo incorona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??La parata di #Maignan su #DiLorenzo è pazzesca. Un intervento mostruoso e decisivo in un quarto di finale di… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - lucabianchin7 : La formazione del #Milan per #BolognaMilan ??De Ketelaere torna titolare dopo più di 40 giorni ??nuova chance da ti… - RadioRossonera : Mike #Maignan tra i top al mondo? #Osimhen lo sapeva già... ?? @Gazzetta_it ha riportato questa mattina alcune vecc… - Milannews24_com : Mercato Milan, Maignan vale 200 milioni: la scelta sul suo futuro -

Stefano Pioli va verso un cambiamento totale dela Bologna: 10 titolari diversi rispetto all'andata di Champions con il Napoli... e al ritorno del Maradona. L'unico confermato è Mike, ...Ma si sa cheè proprio bravo, infatti quando illo ha perso per qualche mese la squadra ne ha risentito parecchio. La difesa non aveva la sicurezza che ha quando c'è lui in porta. Non ...I voti alti aconsentono anche di valutare quale tipo di assenza ha dovuto sopportare Pioli ... Sempre 3 è il numero che emerge dalle ultime tre sfide di campionato tra Napoli edisputate ...

Milan, è sicuramente uno degli argomenti più trattati dai tifosi quello di paragonare l’attuale portiere rossonero con l’ex Gigi Donnarumma.Fabio Capello, opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista al Corriere in cui ha parlato dei quarti di Champions tra Milan e Napoli ...