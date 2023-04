Milan, la formazione eclatante contro il Bologna: l’11 di Pioli | FOTO (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Milan si gioca la stagione nelle prossime partite tra Serie A e Champions League. La squadra di Stefano Pioli ha confermato il rendimento altalenante, in campionato non è riuscita a confermare la vittoria dello scudetto della scorsa stagione mentre in Europa è reduce dalla vittoria nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. La sfida di San Siro si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Bennacer, al ritorno dovrà confermare il punteggio al ‘Maradona’. Il rendimento in Champions League del Milan è stato di alto livello e il sogno è di giocarsi una semifinale nel derby contro l’Inter. FOTO di Matteo Bazzi / AnsaLa formazione contro il Bologna Si avvicina il match della 30ª giornata del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilsi gioca la stagione nelle prossime partite tra Serie A e Champions League. La squadra di Stefanoha confermato il rendimento altalenante, in campionato non è riuscita a confermare la vittoria dello scudetto della scorsa stagione mentre in Europa è reduce dalla vittoria nell’andata dei quarti di finale di Champions Leagueil Napoli. La sfida di San Siro si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Bennacer, al ritorno dovrà confermare il punteggio al ‘Maradona’. Il rendimento in Champions League delè stato di alto livello e il sogno è di giocarsi una semifinale nel derbyl’Inter.di Matteo Bazzi / AnsaLailSi avvicina il match della 30ª giornata del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : La formazione del #Milan per #BolognaMilan ??De Ketelaere torna titolare dopo più di 40 giorni ??nuova chance da ti… - lucabianchin7 : La formazione del #Milan verso #MilanEmpoli ??cambia tutto l'attacco: Saelemaekers a destra e Rebic, a meno di ripe… - CalcioWeb : Il #Milan torna in campo per il campionato di #SerieA: la formazione eclatante di Stefano Pioli contro il #Bologna… - MilanNewsit : PROBABILE FORMAZIONE - Milan, maxi turnover a Bologna: Pioli ne cambia 10? - Milannews24_com : #Milan, col #Bologna tocca a #Vranckx: grande chance per il belga -