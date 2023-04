Milan | Kjaer non ci sarà nella sfida contro il Bologna | il motivo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Simon, difensore centrale del, nonconvocato da Stefano Pioli per ladi campionatoilSimon, difensore centrale del, nonconvocato da Stefano Pioli per ladel campionato di Serie Ail. Il? Secondo quanto riportato da Sky Sport, il danese verrà tenuto a riposo precauzionale dopo aver svolto oggi un lavoro personalizzato in allenamento. L’obiettivo è averlo in grande forma per il ritorno di Championsil Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, in via precauzionale #Kjaer non partirà per #Bologna ?? - Fantacalcio : Milan, Kjaer salta la gara contro il Bologna: il motivo - TommasoVecchia : RT @ACMLV89: Ultime 4 partite da titolare di Kjaer: Milan-Torino 1-0 Milan-Tottenham 1-0 Napoli-Milan 0-4 Milan-Napoli 1-0 La sicurezza che… - serieApallone : Ultim'ora Milan, Kjaer non parte per Bologna: i dettagli: Ultim'ora Milan, il prestante difensore ...... leggi di… - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? #Milan - Simon #Kjaer ha svolto un lavoro personalizzato. Niente #Bologna per lui -

...AIn unche si appresta a cambiare totalmente volto, uno dei leader di Stefano Pioli non siederà neanche in panchina. Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itStiamo parlando di Simon, ...Commenta per primo Secondo quanto appreso da Calciomercato.com , ilpartirà oggi pomeriggio per Bologna senza Simon, al quale Stefano Pioli concederà un turno di riposo. MOTIVI PRECAUZIONALI - Nessun problema per il danese, si tratta di una scelta ......un cartellino giallo gigante per Leao è altrettanto vero che nell'occasione della traversa di...da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta al termine della partita-...

Milan, Kjaer salta la gara contro il Bologna: il motivo Fantacalcio ®

Simon Kjaer non dovrebbe rientrare nemmeno nella lista dei convocati ... dovrebbe essere regolarmente a disposizione per Napoli Milan, match in programma martedì 18 aprile e valevole per il ritorno ...MILAN – Stefano Pioli ha provato formazione totalmente rivoluzionata ... Riposerebbero tutti i titolari della formazione anti-Napoli e Sky aggiunge che Simon Kjaer non partirà per Bologna: nessun ...