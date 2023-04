Milan, Kakà: «Sono contentissimo di vedere Maldini che fa molto bene come dirigente» (Di venerdì 14 aprile 2023) Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri e dell’avventura di Maldini come dirigente Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, ha parlato a Radio Rossonera. PAROLE – «Sono contentissimo di vedere Paolo che fa molto bene come dirigente. Non che lo sapessi già, però lo immaginavo già da quando giocava. Per come è fatto lui, per la sua volontà, per il suo carattere e per la maniera con cui affronta vita e calcio. È stato bellissimo vederlo vincere lo Scudetto l’anno scorso. Mi fa molto molto piacere e per me è un esempio. È tornato nel calcio dopo 10 anni e forse anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ricardo, ex giocatore del, ha parlato del momento dei rossoneri e dell’avventura diRicardo, ex giocatore del, ha parlato a Radio Rossonera. PAROLE – «diPaolo che fa. Non che lo sapessi già, però lo immaginavo già da quando giocava. Perè fatto lui, per la sua volontà, per il suo carattere e per la maniera con cui affronta vita e calcio. È stato bellissimo vederlo vincere lo Scudetto l’anno scorso. Mi fapiacere e per me è un esempio. È tornato nel calcio dopo 10 anni e forse anche ...

