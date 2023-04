Milan, fenomeno Mike Maignan: il rinnovo una priorità (Di venerdì 14 aprile 2023) L'edizione odierna di Tuttosport, parla dell'importanza di Mike Maignan per il Milan e del rinnovo di contratto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 aprile 2023) L'edizione odierna di Tuttosport, parla dell'importanza diper ile deldi contratto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, fenomeno Mike #Maignan: il rinnovo una priorità #SempreMilan - MKvaradona1926 : @LekkameStoSalam @IRubentismo @ParticipioPart Il Napoli lo è, se segui un minimo di campionati esteri (io ho visto… - fbovi : @delpieroale come mai ieri sera hai fatto il fenomeno su Tonali-Hernandez-Anguissa e a suo tempo silenzio assoluto… - Beppe85013639 : @MilanNewsit Ma dei due rigori non dati al Milan cosa ne pensi FENOMENO - bulgliaffo : @jerryscottismo Tranquillo. Juan Jesus non è un fenomeno ma il dono di essere ordinato e pulito nelle giocate. Ad A… -