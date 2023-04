Milan, Dida e il rapporto con Maignan: lavoro fondamentale (Di venerdì 14 aprile 2023) L'edizione odierna di Tuttosport, parla del rapporto tra Nelson Dida e Mike Maignan, uno ex e l'altro attuale portiere del Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 aprile 2023) L'edizione odierna di Tuttosport, parla deltra Nelsone Mike, uno ex e l'altro attuale portiere del

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, #Dida e il rapporto con #Maignan: lavoro fondamentale #SempreMilan - FabioFabione24 : @DucaAndrea85 A mia memoria il Milan non ha mai avuto una grande tradizione di portieri normali o scarsi Galli Pazz… - dariopelle3 : Bonus track, Christian #Abbiati. Arrivato alla #Juventus come 'risarcimento' del #Milan post infortunio di #Buffon… - TheoWeGo17 : Non me ne voglia Dida, che nel biennio/triennio 2-3 insidiava Gigi Buffon (gli era superiore quel periodo).. Ma rag… - TheoWeGo17 : @StefanoVerbania Non me ne voglia Dida, ma ci troviamo chiaramente di fronte al portiere più forte della storia del Milan -